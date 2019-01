Mogelijk klimaatactie in Diest op 14 februari Tom Van de Weyer

29 januari 2019

19u10 4 Diest Tijdens de kennisname van de bevoegdheden van het schepencollege kwam het idee bovendrijven voor een grote klimaatactie in Diest. “Twee scholen kwamen met een voorstel. Op 14 februari wordt mogelijk iets georganiseerd”, zegt schepen Rick Brans (Open Diest).

“Waarom heeft Diest geen schepen voor Klimaat”, vroeg Miet Dirix (Groen) zich af, toen de verschillende bevoegdheden werden voorgelezen. “Zulke schepen zou initiatieven en campagnes kunnen coördineren rond bewustwording en aanpassing van onze levensstijl. De grote marsen in Brussel kunnen we niet negeren. Schepen Brans lijkt ons geschikt voor deze post. Op zijn jonge leeftijd weet hij welke invloed de klimaatverandering heeft op de komende generatie.”

“We hebben al een kinderburgemeester. Zou daarnaast geen junior klimaatschepen kunnen aangesteld worden?”, stelde Frederik Boone (N-VA) voor. Murat Celik (sp.a) riep op om een klimaatactie te houden met de scholen in Diest, “want ik merk dat hier iets broeit onder jongeren.” Geert Nijs (N-VA) ziet liever een klimaatdebat dan een manifestatie.

Schepen Rick Brans lichtte zijn bevoegdheden toe. “Milieu en Duurzaamheid zijn koepeltermen waarbinnen aandacht voor het klimaat kan gerekend worden. Op lokaal niveau kunnen we zeker iets doen om de klimaatopwarming te bestrijden. Ik kreeg een aanvraag van twee scholen en ga nu met de jeugddienst bespreken hoe we dit kunnen uitwerken. Een mogelijke datum is 14 februari.”