Moeke Hilde neemt afscheid van haar 120 kinderen Tom Van de Weyer

11 november 2018

Hilde Uten (62), in Schaffen beter bekend als ‘Moeke Hilde’, stopt na 32 jaar als onthaalmoeder. In de Gildenzaal werd ze verrast door 120 ouders en kinderen die al die jaren bij haar in de opvang kwamen. Sommigen onder hen hebben intussen zelf kinderen. Hilde werd bij binnenkomst bedolven onder de bloemen, boodschappen en foto’s van de kinderen die ze onder haar hoede had. Het werd een emotioneel weerzien en een feest van herkenning met al die gezichten van weleer. Het verrassingsfeest werd georganiseerd door de ouders en Hildes echtgenoot Jean-Romain Deprez.