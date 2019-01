Miss België-finaliste gehuldigd in stadhuis Shana Vanfraechem werd verkozen tot Miss Talent Tom Van de Weyer

17 januari 2019

15u45

Miss Vlaams-Brabant 2019 Shana Vanfraechem (19) werd donderdag in het stadhuis van Diest in de bloemetjes gezet door burgemeester Christophe De Graef en schepenen Geert Cluckers en Rick Brans. De Diestse Shana was afgelopen zaterdag bij de favorieten voor het kroontje van Miss België, maar ze eindigde minder hoog dan gehoopt. Ze haalde wel de titel van Miss Talent binnen.

“We gaan ongetwijfeld nog veel van jou horen en wensen je succes in je professionele leven”, zei De Graef. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar er zijn nieuwe deuren open gegaan”, aldus Shana. “Het mooiste wat ik meeneem uit deze ervaring zijn de vriendinnen die ik eraan heb overgehouden. Een kroontje is maar voor een jaar, vriendinnen zijn voor het leven.” Shana zet haar studie verder in Toegepaste taalkunde, Frans en Arabisch. Ze ambieert een carrière als tolk bij Defensie.