Miniatuurwagens brengen spektakel 03 september 2018

De Grote Markt werd gisteren omgetoverd in een racebaan. Twintig piloten scheurden met hun 'drifters' en 'rock crawlers' door de bochten van een circuit en bedwongen rotspartijen. Het ging om wagentjes op afstandsbediening welteverstaan. Het evenement komt overgewaaid uit Japan en wint steeds meer aan populariteit in Europa. Als echte autofanaat zorgde Marc Smets van Nicky's Catwalk, in samenwerking met driftworx rc Tessenderlo, voor de primeur in België. Ronkende motoren, onmogelijke obstakels en een serieuze dosis show zorgden voor voldoende spektakel voor de talrijk opgedaagde toeschouwers. (VDT)