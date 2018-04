Minderjarigen voor de jeugdrechter na inbraak 25 april 2018

Twee minderjarigen uit Diest zijn gisterenmiddag voorgeleid bij de jeugdrechter. In de nacht van 20 april werden ze betrapt bij een inbraak in Schoonaerde. De politie kwam de jongens van 17 jaar en 14 jaar op het spoor toen ze op de terugweg waren van de inbraak. Bij hen was nog een 15-jarige jongen uit Halen. Twee van de jongens konden de politie op straat tegenhouden, de derde werd van zijn bed gelicht. Ze bekennen hun aandeel in de inbraak in het verlaten huis waar veel motoronderdelen lagen opgeslagen. Ze namen enkele onderdelen en helmen mee. De tiener uit Halen werd ter beschikking van het parket van Hasselt gesteld. De 14-jarige jongens uit Diest kreeg van de jeugdrechter in Leuven huisarrest, de 17-jarige werd onder toezicht van de jeugdrechter gesteld. (KBG)