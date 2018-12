Minderjarige met dealershoeveelheid wiet Kristien Bollen

05 december 2018

Medewerkers van de lokale recherche plukten gisterennamiddag omstreeks 15.30 uur tijdens een patrouille in burger twee minderjarigen van 15 en 17 jaar van straat in de Vissersstraat in Diest. Beide jongeren lopen geen school in omgeving waar ze werden aangetroffen. Bij de 15-jarige jongen uit Diest werd een dealershoeveelheid wiet aangetroffen. Het Parket te Leuven werd in kennis gesteld. Het onderzoek wordt verder gezet door de lokale recherche van de PZ Demerdal-DSZ.