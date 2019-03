Meubels uit kerk van Poelske verhuisd naar parochie in Polen Tom Van de Weyer

06 maart 2019

Het meubilair uit de kerk van het Poelske is verhuisd naar Polen. In het dorpskerkje van Gorzków Nowy leeft de geest van Sint-Jan Berchmans en pastoor Jozef Poels verder. "We zouden met parochianen een reis kunnen maken naar onze nieuwe zusterstad", zegt deken Felix Van Meerbergen.

Na het overlijden van de populaire pastoor Jozef Poels in 2015 was de vraag wat er zou gebeuren met de Sint-Jan Berchmanskerk, die Poels zelf had gebouwd. In oktober vorig jaar werd er een laatste misviering gehouden, waarna de kerk werd ontwijd en leeggemaakt. Deze zomer wordt ze gesloopt. De vzw Martine Van Camp bouwt er een nieuw woon- en dagcentrum.

De inboedel van de kerk is intussen verdeeld. Het beeld van de heilige Berchmans verhuisde naar de Sint-Sulpitiuskerk. De scholengroep Adite kreeg de zitbanken. Het doopvont, het altaar, orgel, tabernakel en zelfs de geluidsinstallatie uit het Poelske zijn nu ondergebracht in het kerkje van Gorzków Nowy, op zo’n zestig kilometer ten noorden van Krakau. Hier staat de enige Sint-Jan Berchmanskerk van Polen.

“Aartsbisschop Waclaw Depo heeft de parochiekerk officieel ingewijd”, zegt deken Felix Van Meerbergen, die de ceremonie bijwoonde. “Het was een indrukwekkende viering. Ontroerend was het moment waarop de altaardwalen werden uitgerold. Bij de laatste viering in Diest had ik ze opgevouwen en doorgegeven aan een genodigde uit Polen.”

Van Meerbergen kreeg tijdens de inwijding van het aartsbisdom Czestochowa het ereteken van kanunnik. “Maar eigenlijk is dit ereteken postuum voor pastoor Poels. Zijn droom leeft verder in Polen. De aartsbisschop bekrachtigde het partnerschap tussen de parochie Gorzków Nowy en de kerk in Diest.”

“De parochianen zijn blij met hun nieuwe inrichting. Tijdens het communisme mocht je in Polen niet zomaar kerken bouwen”, zegt Van Meerbergen. “De gelovigen moesten hier hun eigen stoel meebrengen naar de mis. Wij hebben de toren op de kerk destijds nog mee ingewijd. In november bestaat onze zusterparochie tien jaar. We zouden dan een reis kunnen organiseren. Wie wil kan enkele dagen mee en dan bezoeken we misschien ook Krakau, Auschwitz en het bedevaartsoord Czestochowa.”

De heilige Diestenaar Jan Berchmans heeft niet enkel in Polen volgelingen, maar ook op andere plaatsen in de wereld. “In Shreveport in de VS staat de enige Sint-Jan Berchmanskathedraal. In India zijn enkele scholen naar hem genoemd. In Senegal zou een jezuïet een Sint-Jan Berchmansorde hebben gesticht. We zoeken daar nog contact.”