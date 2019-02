Met 103 km/u door de bebouwde kom Kristien Bollen

17 februari 2019

Politie Demerdal controleerde dit weekend al de snelheid van 780 voertuigen. 76 bestuurders werden geflitst. Op de Westelsebaan te Averbode reden 6 bestuurders te snel. Op de Omer Vanaudenhovelaan werden 35 bestuurders geflitst. Er waren hiervan 3 intrekkingen van het rijbewijs (twee aan 87km/u en één aan 93/km/u in bebouwde kom). Op de Halensebaan te Diest waren eveneens 35 snelheidsovertredingen waarvan 2 intrekkingen van het rijbewijs (één iemand aan 93km/u en één aan 103km/u in de bebouwde kom). Verder werd er nog een bestuurder die 95 km/u reed in de bebouwde kom uit het verkeer gehaald door een anonieme patrouille en betrapte de politie ook een bromfietsbestuurder zonder valhelm en een bestuurder dat in de verboden richting in de Hasseltsestraat te Diest inreed.