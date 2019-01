Maurits Vande Reyde wordt schepen van ‘Smart City’ Veranderingen op til op vlak van mobiliteit, duurzaamheid en burgerparticipatie Tom Van de Weyer

14 januari 2019

14u54 0 Diest Maurits Vande Reyde (33) is de nieuwe schepen van ‘smart city’. “De burgers moeten kunnen zien wat de gemeente uitvoert en ze worden dichter betrokken bij ons beleid. Binnen zes jaar willen we van Diest één van de slimste steden van het land maken.”

Vande Reyde was jongerenvoorzitter voor Open Vld van 2015 tot 2018 en is economist bij het BIPT, het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. In het nieuwe bestuur wordt hij namen Open Diest de nieuwe schepen van Financiën, Toegankelijkheid, Lokale economie, Citymarketing en ‘Smart city’. Bij dit laatste vragen heel wat mensen zich af wat dat precies is.

“Een smart city maakt gebruik van data en slimme technologieën om het comfort en de levenskwaliteit van de burgers te verhogen en de stadsdiensten optimaler te laten werken”, legt Vande Reyde uit. “Wij vinden het warm water niet uit. Smart city is een actief beleidsdomein in heel wat middelgrote steden en zelfs kleine gemeenten als Bonheiden.”

“Momenteel werken we aan het meerjarenplan 2020-2025, dat eind dit jaar klaar moet zijn. Hierin zullen een aantal concrete toepassingen van smart city zitten, maar ik kan alvast een tipje van de sluier oplichten. Je zal verandering merken op drie domeinen: mobiliteit, duurzaamheid en burgerparticipatie.”

“Voor het parkeren in het winkelcentrum bekijken we verschillende moderne systemen. Sensoren in de grond bijvoorbeeld registreren hoe lang je geparkeerd staat. Bovendien kan je hiermee de verkeersstroom van en naar de stad in kaart brengen. Met digitale infoborden kan je aangeven waar nog parkeerplaatsen vrij zijn. Automobilisten krijgen via een app toegang tot de informatie.”

“We werken ook aan een gestroomlijnd ondernemersloket. Wie vandaag een feest wil organiseren, zoekt zich blauw naar een geschikte locatie en moet zich ook een weg banen door vergunningen en langs verschillende diensten. Een platform dat je door alle formaliteiten loodst, zal dit veel eenvoudiger maken.”

“Voorts gaan we de inspraak van de burger verhogen door onze diensten transparanter te maken. Via de gemeentelijke site kan je vandaag wel melding maken van bijvoorbeeld een loszittende kasseisteen, maar nadien weet je niet wat er met die melding is gebeurd. Met een soort digitale kaart kunnen bewoners mee kijken wanneer er werken gepland staan.”

“Burgers zijn vandaag veeleisender geworden tegenover hun gemeente en vragen veel meer inspraak. Wanneer wordt die haag eindelijk eens gesnoeid? In de planning van de groendienst moeten ze het antwoord kunnen vinden.”

“De digitalisering van de stadsdiensten werd door DDS in het vorig bestuur al ingezet. We gaan ze verder concreet uitwerken. Heel wat Diestenaars zijn al mee met enkele middelen, zoals het app-parkeren. De komende jaren zal Diest samenwerkingsverbanden zoeken, met bijvoorbeeld de VUB en Agoria, en ook andere gemeenten, om het Hageland uit te bouwen tot een grote ‘smart region’.