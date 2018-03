Masterplan voor Warande vervangen door behoeftenanalyse 01 maart 2018

02u26 0 Diest Het masterplan voor de sportinfrastructuur op de Warande komt er voorlopig niet. In de plaats wordt een behoeftenanalyse gemaakt. Het masterplan had 150.000 euro moeten kosten en was voorzien in het meerjarenplan van 2014-2019. Een studiebureau had tegen komende zomer een idee moeten geven van de vernieuwing van het zwembad en de tennis- en voetbalvelden op de Warande.

"We stellen dit plan uit", zei schepen van Sport Murat Celik (sp.a) maandag in de gemeenteraad. "De sportraad heeft me gevraagd om eerst de vragen en noden van de verenigingen in kaart te brengen. We nemen een firma in de arm die een behoefteanalyse zal maken."





De oppositiepartijen reageerden laconiek op het nieuws. "Waarom zou de stad überhaupt 150.000 euro uitgeven voor zulk plan? Aan het zwembad en het Warandestadion zijn enkel herstellingen uitgevoerd. Meer is er niet aan te doen", zegt Renaat Rijnders (N-VA). "Al twee jaar vragen wij het stadsbestuur om een duidelijke visie", zegt Christophe De Graef (Open Diest). "Eindelijk gaan jullie een analyse maken."





Tijdens de discussie kwam ook de aanleg van een kunstgrasveld aan bod. Het A-terrein van het Warandestadion, het Oosterlindeveld en het Berkenhof werden gesuggereerd. "Op termijn komt er allicht zo'n terrein. Verschillende verenigingen moeten er gebruik van kunnen maken, dus deze investering wordt een gedeelde verantwoordelijkheid, samen met de stad", zegt Celik. (VDWT)