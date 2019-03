Maria Laenen sinds vorige donderdag vermist Kristien Bollen

19 maart 2019

13u26 0

De 49- jarige Maria Laenen is donderdag 14 maart omstreeks 21.30 uur voor het laatst gezien bij familie in de Keizerinnenstraat in Diest. Zij is er vermoedelijk met de fiets vertrokken en sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Maria is 1 meter 52 groot en struis gebouwd. Ze heeft kort geknipt grijs haar, blauwe ogen en draagt een bril. Er is niet geweten welke kledij ze droeg.

Maria rijdt met een grijze damesfiets van het merk ALU citystar met een zwart mandje aan het stuur.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.