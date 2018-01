Marc Florquin lijsttrekker voor sp.a. 02u26 0 Foto Kristien Bollen Marc Florquin.

Marc Florquin (58) doet een gooi naar het burgemeesterschap. Hij wordt lijsttrekker voor de sp.a. bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. "Ik ben een geboren Diestenaar en zit al dertig jaar in de gemeentepolitiek. Burgemeester zijn van deze stad, is voor mij de politieke droomjob", aldus raadslid Florquin.





In de vorige legislatuur was hij schepen van Cultuur, Toerisme en Feestelijkheden. Hij stond mee aan de wieg van cultuurcentrum Den Amer, het stadsmuseum De Hofstadt, Toerisme Diest en de Diestse zomeranimatie. Sinds 2014 is hij naast raadslid ook provinciaal gedeputeerde, voor onder andere economie. Door deze bevoegdheid raakte Florquin in Diest wat uit beeld. Hij gaat nu voluit voor de burgemeesterssjerp. Zijn grote opponent in de voorkeurstemmen, zittend burgemeester Jan Laurys (DDS), liet vorig jaar verstaan dat hij geen derde termijn meer ambieert.





Sp.a. verbreekt het kartel met Groen, dat opkomt met een eigen lijst. De socialisten trekken naar de verkiezingen onder het motto 'Samen voor Diest'. "We gaan voor een aangename, bruisende, sociale, duurzame en veilige stad", klinkt het. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij werd de bijna volledige kieslijst voorgesteld. 23 namen staan er al op, al moet de volgorde nog worden vastgelegd. Onder hen schepenen Murat Celik en Jos Uyttebroek, OCMW-voorzitter Willy Goos, raadslid Robert Collin en fractievoorzitter Rudi Putseys. "We hebben ook 18 nieuwe gezichten op de lijst, wat nooit eerder is gebeurd", zegt Florquin. "De laatste vier namen maken we later nog bekend." (VDWT)