Man verliest controle én rijbewijs 11 juli 2018

Op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest is maandag om 16 uur een ongeval gebeurd. De bestuurder, een 56-jarige man uit Diest, raakte ter hoogte van de oversteekplaats een boordsteen en verloor de controle over zijn voertuig. Het voertuig week af van de rijbaan en reed daarbij twee geparkeerde voertuigen aan. Het voertuig ging over kop en eindigde op zijn dak. De bestuurder raakte gewond en werd overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Diest. De bestuurder legde een positieve alcoholtest af en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. (KBG)