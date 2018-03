Man trapt hondje: 600 euro boete 28 maart 2018

Een 39-jarige man uit Tienen werd bij verstek veroordeeld tot een boete van 600 euro omdat hij het hondje van een ander getrapt had. Daar kwam nog eens drie maanden cel en een boete van 1.200 euro bij voor verboden wapenbezit in Diest, twee jaar geleden. En hij kreeg ook een verbod van een jaar opgelegd op het houden van dieren. "Hij heeft een ongunstig strafregister, maar dat verhinderde niet dat hij zich opnieuw schuldig maakte aan laakbare en strafbare feiten", aldus de rechter in het vonnis. (KAR)