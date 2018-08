Man rookt dagelijks minstens 15 joints 23 augustus 2018

02u24 0

Een 31-jarige man uit Diest verklaarde de strafrechter dat hij dagelijks gemiddeld 15 joints rookte. Als er vrienden aanwezig waren kon dat aantal wel oplopen tot zo'n 30 à 35 om "volledig scheef" te zijn. Het openbaar ministerie vorderde 18 maanden cel en 8.000 euro boete voor het dealen van cannabis over een periode van tien jaar in Kessel-Lo.





De politie kreeg op 20 oktober 2016 een oproep binnen van het UZ Gasthuisberg. De dealer moest opgenomen worden na een mislukte drugdeal aan het Leuvense station. Hij moest er 200 gram weed verkopen, maar werd bij elkaar geslagen en raakte zijn drugs kwijt. Hij verklaarde al tien jaar te verkopen. Hij kreeg een bonus vanaf tien klanten per dag en kreeg dan extra drugs voor eigen verbruik. Hij werd eerder al veroordeeld voor diefstal, oplichting en smaad en vroeg via zijn advocaat een werkstraf. Vonnis op 24 september. (SVDL)