Man kiepert emmer met urine kleindochter over buurvrouw 07 juni 2018

In een woonwijk in Diest heeft een 20 jaar durende burenruzie vorige zomer een absoluut dieptepunt bereikt. J.V. drenkte een vuile pamper van zijn kleindochter in een emmer water om die vervolgens over zijn nietsvermoedende buurvrouw te kieperen. Het slachtoffer, die net haar oprit aan het poetsen was, verdedigde zich nog door zelf een emmer te vullen, maar moest het onderspit delven. Ze kreeg nog slagen op het hoofd met de emmer. De twee verschenen al meermaals voor de vrederechter. Ondertussen loopt er nog een zaak bij de privacycommissie omtrent camera's op de buurman zijn perceel die gericht zouden zijn op het huis van de vrouw. Het parket vorderde 2 maanden cel voor V. en een geldboete van 400 euro. De man ontkende niet dat hij de inhoud van de emmer over zijn buurvrouw kieperde, maar wel de slagen. "Ik heb haar verwijten naar het hoofd geslingerd, maar slagen zou ik nooit uitdelen", verdedigde de man zich.





Twee wandelaars die getuigen waren van de feiten legden andere verklaringen af. De rechter doet uitspraak op 5 september.





(KAR)