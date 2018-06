Machines en stookolie gestolen 07 juni 2018

Bij werken in de Kelbergenstraat in Diest heeft men dinsdagmiddag rond 12.30 uur vastgesteld dat een drietal machines en ongeveer 800 liter stookolie gestolen zijn. Mogelijk gebeurde de diefstal al tijdens het weekend.





Omstreeks 13 uur stelde men op Schoonaerde in Diest ook nog een inbraak in een woning vast. Er werd langs de achterdeur ingebroken en de woning werd doorzocht. Op het eerste zicht werd er niets gestolen.





(KBG)