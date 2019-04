Loods Piket maakt plaats voor Lokale Helden en Citadelicious Tom Van de Weyer

13 april 2019

De Jeugddienst en d’Oranje Giraffen houden het laatste weekend van april de loods Piket op de Citadel vrij voor ‘Lokale Helden’, een scene voor plaatselijk muzikaal talent, maar ook foodies komen aan hun trekken.

Vrijdag 26 april is voorbehouden aan Diestse groepen. Hidden Trails, The Me In You, Rotzak, Woolly Whale en The Fatbirds spelen live. Vanaf 17.30 uur kan je aan de foodtrucks proeven van streetbites en speciale streekbieren.

Zaterdag 27 april is er opnieuw ambiance, maar zonder veel geluid. Tijdens de ‘Silent Disco’ draag je een koptelefoon en kan je switchen tussen drie kanalen waarop drie teams van dj’s muziek draaien. Het café in de bar Piket is open vanaf 19.30 uur. Dansen in de Silent Disco kan vanaf 21.30 uur. De drie teams van dj’s zijn: Cambré, Wonbeat & Purpose en Pandes.

Zondag 28 april is het de beurt aan de culinaire talenten van Diest, tijdens de tweede editie van Citadelicious. Lokale ondernemers serveren van 12 tot 21 uur hapjes en drankjes voor maximaal 5 euro. Het aanbod is heel divers: artisanale limonade, cocktails, pizza’s, barbequegerechten, streetfood, desserten, ijsjes.

De toegang tot de loods Piket op de citadel (Leuvensestraat) is het hele weekend gratis.