Living 29 strikt Roland Van Campenhout BLUES WOONKAMERCONCERTEN ELK JAAR POPULAIRDER TOM VAN DE WEYER

10 maart 2018

02u42 0 Diest Roel Celis krijgt op 20 april een grote artiest over de vloer. Blueslegende Roland Van Campenhout (73) komt optreden in zijn woonkamer. "Hij is veruit de grootste naam die we konden strikken voor 'Living 29'. Tijdens onze intieme concerten verandert mijn huis in een Brusselse jazzclub. Binnen 30 jaar spreken ze hier nog over."

Roel Celis (48) organiseert al vijf jaar kleine optredentjes in zijn woonkamer in de Dorpsstraat 29. Bluesartiesten die op tournee zijn, maken graag een tussenstop in Molenstede en komen er voor een prijsje spelen. Roel was tien jaar contrabassist bij bluesband Chilly Willy en heeft zo zijn contacten in het wereldje opgebouwd.





Hartelijke ontvangst

De artiesten worden met de nodige egards ontvangen. "Bij mijn buurman Wim Van Os worden ze verwelkomt op een diner. Jef Camps, voorzitter van de volleybalclub, kookt. Hij gebruikt alleen groenten die we zelf kweken in onze tuin. De gasten overnachten bij Mark Gijbels thuis. De dag nadien neem ik hen mee op een uitstapje, gewoonlijk een wandeling door Diest." Roels broer David (47) speelt barman tijdens de optredens en bedient de tapkraan van La Chouffe. "Voor de komst van Roland, voor ons tiende concert, hebben we overigens van de brouwerij een tapkraan cadeau gekregen."





Vroeger organiseerden de Celis-broers optredens in café Den Hemel wat verderop. Ook daar trad Roland al eens op. "We kennen hem bovendien van optredens waar ook Chilly Willy geprogrammeerd stond. Hij is een bescheiden kerel, een volkse mens. Hij gaat zich hier zeker thuis voelen." Financieel houden Roel en David niets over aan het woonkamerconcert. "Het gaat ons uitsluitend om de muzikale beleving", zeggen de broers. "Artiesten die wij bewonderen, nodigen we thuis uit, in een intiem kader. Dit muziekgenre past er perfect. Waar elders kan een publiek zo dicht bij de artiest komen als in deze living?"





Op de eerste rij zitten de trouwe fans van de muzikanten. Ze komen zelfs uit Duitsland. Wat verder in de woonkamer, ter hoogte van de keuken, staan de bezoekers die komen voor de sfeer. "Dikwijls blijft de artiest plakken tot het licht uit gaat. Guy Davis, een grote meneer in de blues, was stevig in de La Chouffe gevolgen en gaf de volgende dag een hemeltergend optreden, ergens in een cultureel centrum", lacht Roel.





Vrije gift

De huiskamerconcerten zijn vrij toegankelijk. Er wordt rondgegaan met een hoed, waarin je een vrije gift kan doen. "Het publiek moet zelf beslissen wat het voor hen waard was", zeggen Roel en David. "We merken dat er steeds vaker een kennerspubliek komt, dat de concerten erg apprecieert. Gewoonlijk zit het huis vol, 40 tot 50 mensen. Voor Roland komt mogelijk wat meer volk opdraven, maar als het mooi weer is, stellen we de tuin open en kan er misschien ook een barbecue van af."





Meer info op de Facebookpagina van Living 29.