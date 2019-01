Lions Club International geeft Martine Van Camp 100.000 dollar voor nieuw woon- en dagcentrum Tom Van de Weyer

28 januari 2019

Diest De internationale Lions Club geeft 100.000 dollar aan de nieuwbouw van Martine Van Camp op de site van het Poelske. "Dit is uitzonderlijk en het hoogst mogelijke bedrag voor een Belgisch project", zegt een opgetogen Benoit De Ceunynck van Lions Club Diest. "Met het geld kunnen we een deel van de leninglast afbetalen." Het nieuwe woon- en dagcentrum moet in de loop van 2020 klaar zijn.

Martine Van Camp, de voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, plant de bouw van een nieuw centrum in de wijk het Poelske, op de plek waar nu nog de Sint-Jan Berchmanskerk staat. “De huidige dagopvang in de Speelhofstraat is hopeloos verouderd en was te klein geworden. Daarom kocht de vzw de kerk van Parochiale Werken”, zegt De Ceunynck.

Sinds het overlijden in 2015 van de oprichter, pastoor Jozef Poels, werd de kerk maar weinig meer gebruikt. Deken Felix Van Meerbergen kondigde aan dat de kerk moest plaats ruimen voor een nieuwe bestemming. Dit stuitte aanvankelijk op weerstand van buurtbewoners, maar het plan van Martine Van Camp wordt inmiddels breed gesteund. In september werd de laatste mis voorgedragen. De kerk is ontwijd en leeggemaakt. Ze wacht nu om gesloopt te worden.

In de plaats komt een nieuw atelier voor dagbesteding, een vergaderzaal en zes studio’s voor begeleid wonen. Het centrum zal vier gebouwen tellen, waarvan eentje met twee verdiepingen.

“Het project kost zo’n 2,5 miljoen euro. De vzw kan niet rekenen op subsidies van de overheid, dus zetten wij er onze schouders mee onder”, zegt De Ceunynck. “We geven twintig jaar lang een renteloze lening van telkens 60.000 euro. De inkomsten hiervoor komen uit onze jaarlijkse kledingverkoop, waarmee we eerder De Bremberg hebben afbetaald, de basisschool voor buitengewoon onderwijs in Molenstede.”

De Ceunynck zocht naar nog bijkomende middelen. Bij de hoofdzetel van Lions Club International Foundation (LCIF) diende hij een dossier van 40 pagina’s in om het project voor te stellen. De commissie in Amerika boog zich over 500 ingediende dossiers van over de hele wereld. “Slechts drie projecten in België werden uitgekozen, waaronder dat van Diest. 100.000 dollar (omgerekend 114.000 euro) is het maximale bedrag dat kan toegekend worden. Het geld uit Amerika is een flinke opsteker.”

“Eind 2018 kregen we van de stad de bouwvergunning. Momenteel wordt door de architect een raming gemaakt. Daarna kunnen offertes worden opgevraagd en kan de aanbesteding gebeuren. Dit jaar gaan we van start met de werken. In de loop van 2020 moet de voorziening opengaan.”

De IJslandse president van LCIF, Gudrun Yngvadottir, komt op 14 februari uitzonderlijk naar België om te kijken naar de projecten van de Diestse Lions Club. Ze bezoekt de hoofdzetel van Martine Van Camp in Molenstede en de naburige Bremberg.