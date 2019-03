Lions Club houdt twee eendjesrace op de Demer Tom Van de Weyer

23 maart 2019

18u31 2 Diest De populaire eendjesrace op de Demer wordt opnieuw gehouden op zondag 23 juni tijdens het stadsfestival Supermercado. “We willen opnieuw de positieve sfeer opwekken die er was bij de heropening van de Demer”, zegt de organiserende Lions Club Diest.

De eendjesrace werd voor het eerst gehouden tijdens de officiële opening van de Demer op 4 september 2016. Die dag dobberden 12.228 eendjes mee. Het was bedoeld als éénmalige stunt, maar de reacties waren zo lovend dat de Lions Club besloot een heruitgave te organiseren.

“Dit kunnen we op geen beter moment doen dan tijdens het zuiders stadsfestival Supermercado”, zegt Benoît De Ceunynck van Lions Diest. “In het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 juni is er een grote beleving in de stad. Het was tijdens Supermercado in 2016 dat we een groot deel van de eendjes hadden verkocht. Met de race willen we opnieuw de positieve sfeer van toen opwekken en publiek naar Diest trekken om te tonen hoe goed het hier wonen is.”

“We krijgen medewerking van de stad Diest en de Vlaamse Milieumaatschappij, die met een kleine stuwdam lichte stroming op de Demer zal maken.”

“Voor vijf euro kan je een eendje kopen dat meeracet. Behalve gele kan je nu ook blauwe en rode kopen. Ze vormen de drie kleuren van de vlag van Colombia, dit jaar het thema van Supermercado.”

“Vanaf 31 maart zijn ze te koop in meer dan 80 handelszaken en verkooppunten. De Lions staan die dag met een gele tent in het stadscentrum tijdens Ladies City Deluxe.

Wiens eendje als eerste over de finish vaart op de Kaai krijgt net als vorige keer een Volvo V40, geschonken door Volvo Rutten, ter waarde van 26.260 euro. De tweede prijs is een elektrische fiets.

De race wordt gehouden zondag 23 juni om 15 uur in de Demerstraat en de aankomst is op de Kaai aan de Paardentrap. De opbrengst gaat naar de projecten van de Lions Club: de vzw’s De Bremberg en Martine Van Camp.