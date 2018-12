Linderakkers geven Wintervakantiekermis in spiegeltent Tom Van de Weyer

09 december 2018

De wijkwerking Linderakkers uit Kaggevinne ‘bespiegelt’ haar 40-jarig bestaan en houdt een Wintervakantiekermis op maandag 17 december in de spiegeltent op de Grote Markt. Om 16 uur is er een kidsparty, met dans, spektakel, vrij podium, het geluksrad, het zenuwspel en een gratis drankje. Om 17 uur is er de afterworkparty met dj Talthernatiev. Dj Gunther W lost hem af tijdens het volksbal vanaf 20 uur. Doorlopend zijn er drankjes, hotdogs en chips. De inkom is gratis.