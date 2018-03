Lindenmolen wordt deze zomer hersteld MONUMENT LIEP ERNSTIGE SCHADE OP DOOR KLOPKEVER TOM VAN DE WEYER

01 maart 2018

02u26 0 Diest De binnenkant van de Lindenmolen aan het provinciedomein de Halve Maan wordt gerestaureerd. De stabiliteit van het monument werd in gevaar gebracht door klopkevers. De werken starten deze zomer en zouden rond de jaarwisseling klaar zijn. "Ik ben een tijdje technisch werkloos", lacht molenaar Willem Huyskens.

De Lindenmolen werd oorspronkelijk gebouwd in 1742 op de Doodsberg in Schaffen. In 1886 liet de nieuwe eigenaar de molen optrekken op de Mierenberg in Assent. In 1944 kreeg hij de status van beschermd monument. Sinds 1960 staat hij op de stadswallen van Diest, naast het recreatiedomein Halve Maan. De provincie Vlaams-Brabant is de eigenaar.





"Bij een inspectie enkele maanden geleden stelde Monumentenwacht problemen vast. De grote klopkever heeft lelijk huisgehouden in een deel van de molenkast", zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Gebouwen. "De beestjes hebben een belangrijke verbinding aangetast. Anders dan bij andere constructies is de molenkast 'opgehangen'. Als één van de knooppunten verzwakt, verandert de krachtverdeling van het geheel en staan de balken onder druk. Hierdoor kwam de stabiliteit in het gedrang. De molen werd tijdelijk op non-actief gezet. Om hem weer veilig te laten draaien, doen we aanpassingen en instandhoudingswerken."





Oorspronkelijk hout

"De delen die het ergst zijn aangetast door de kevers, worden verstevigd of deels vervangen. Er blijft zoveel mogelijk van het oorspronkelijk hout bewaard. Dat krijgt een behandeling tegen insecten die nog actief zijn. De beplanting rond de molen wordt bovendien heraangelegd", zegt Schevenels. "We sluiten de zone rond de molen af met een ondoordringbare haag om de overlast van ongewenste bezoekers te vermijden."





De werken worden weldra aanbesteed. Tegen eind mei wordt een gespecialiseerde aannemer gekozen. De restauratie start na het bouwverlof. De kosten worden geraamd op zo'n 127.000 euro.





In 2005 werd de molen al eens gerestaureerd. Toen kreeg het onderstel een opknapbeurt; de teerlingen, de zetel en kruisplaten die de molenkast dragen. Ook het leien dak en twee zijkanten kregen een nieuwe bekleding. Sedert 2011 draaiden de wieken weer en werd er gemalen. Elke eerste en derde zondag van de maand wordt hij bediend door molenaar Willem Huyskens.





"Tientallen bezoekers komen binnen kijken hoe het er aan toe gaat. Ze krijgen hun gemalen zakje bloem mee naar huis", aldus Huyskens. "Tijdens de restauratiewerken is het gesloten en ben ik technisch werkloos, maar de molen kan wel bezocht worden op de Vlaamse Molendag op zondag 29 april en de Open Monumentendag op 9 september."