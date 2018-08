Liene en Stijn zijn Lindegrietje en Linderakker 28 augustus 2018

Liene Oeyen (9) en Stijn Mondelaers (11) zijn het Lindegrietje en de Linderakker van 2018. Ze werden tijdens de Vakantiekermis verkozen uit de jongens en meisjes van de wijk Lindeboomstraat. De kandidaten moesten allerlei proefjes uitvoeren en quizvragen beantwoorden om de felbegeerde titel te krijgen. Uiteindelijk bracht een schiftingsvraag de beslissing. De winnaars kregen een mooi cadeaupakket. De Vakantiekermis van het comité Linderakkers is een jaarlijks feest in de wijk met volksspelen en animatie. Dit jaar was het de 40ste editie.





(VDWT)