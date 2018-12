Lichtshow en Nieuwjaarsdrink op Grote Markt

20 december 2018

De stad Diest geeft op maandag 31 december een spetterende lichtshow en een dj-party op de Grote Markt om het nieuwe jaar in te luiden. Vanaf 23 uur begint het feest. Het einde is voorzien rond 2 uur. De toegang is gratis. Vuurwerk is niet toegestaan. De traditionele Nieuwjaarsdrink voor alle bewoners wordt door het stadsbestuur aangeboden op zondag 6 januari om 11 uur op de Grote Markt. Je kan klinken op 2019 met een Gildebier, jenever, fruitsap, bubbels of iets anders. Speciaal op deze dag openen de handelaars hun winkels vanaf 12 uur.