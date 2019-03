Lichaam vermiste Maria Laenen aangetroffen in visvijver in Diest Kristien Bollen

20 maart 2019

23u26 18 Diest Vanavond is in de visvijver van het provinciedomein De Halve Maan aan de Omer Vanoudenhovenlaan in Diest het levenloze lichaam aangetroffen van de vermiste Maria Laenen uit Diest. Politie, het technisch labo van het Leuvense parket en een wetsdokter zijn ter plaatse om de juiste omstandigheden en oorzaak te onderzoeken.

Het was een politieagent die na zijn diensturen tijdens een wandeling rond iets na 19 uur iets verdachts opmerkte in de vijver. Hij sloeg alarm waarop hulpdiensten ter plaatse snelde en al snel bleek dat er effectief iets ongewoons onder het wateroppervlak was. Brandweerlui werden ter plaatse gevraagd voor het plaatsen van een tent en de buurt werd volledig afgesloten. Pas later op de avond toen het lichaam uit het water werd gehaald en er door de wetsdokter eerste vaststellingen werden verricht blijkt het effectief te gaan om de 49- jarige Maria Laenen uit Diest die vorige week donderdag voor het laatst gezien werd bij familie in de Keizerinnenstraat in Diest. Ze vertrok er met de fiets en sindsdien ontbrak ieder spoor.



Hoe de dame in het water is terecht gekomen is nog niet duidelijk. Verder onderzoek moet uitwijzen of het al dan niet om een ongeval gaat, kwaad opzet mee is gemoeid ofwel om een wanhoopsdaad. Momenteel is het sporenonderzoek ter plaatse nog volop aan de gang, later zal een autopsie meer duidelijkheid moeten geven.

