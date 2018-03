Les filosofie in het Frans? Aan KSD kan het SCHOOL WIL SPREEKDURF AANMOEDIGEN MET ANDERSTALIGE LESSEN TOM VAN DE WEYER

28 maart 2018

02u25 0 Diest De middelbare scholen van KSD gaan vanaf 1 september algemene vakken aanbieden in het Frans en Engels. Met CLIL (Content Language Integrated Learning) kunnen leerlingen tijdens de les geschiedenis of aardrijkskunde vertrouwd geraken met een andere taal.

CLIL werd in 2014 geïntroduceerd in Vlaamse en Brusselse scholen. Volgend schooljaar zullen 81 scholen de methode aanbieden in hun lessenpakket. Ook KSD. "Meertaligheid is vandaag een enorme troef. Talen blijven een basiscompetentie, hoewel hoog ingezet wordt op techniek en wetenschappen. We willen vooral de spreekdurf van de leerlingen anamoedigen", zegt Marc Verdeyen (60), directeur onderwijsprocessen.





"Via CLIL kunnen leerlingen impliciet met een taal vertrouwd geraken: ze luisteren, lezen en breiden hun woordenschat uit terwijl ze een vak krijgen dat inhoudelijk niet over taal gaat. Geschiedenis en aardrijkskunde kan je volgen in het Engels of Frans, filosofie en PO in het Frans, godsdienst in het Engels. De leerlingen mogen in die taal antwoorden en vragen stellen. Vooral het durven spreken wordt gestimuleerd."





Punten op inhoud

Bij examens krijgen de leerlingen punten op de inhoud van de leerstof en niet op schrijffouten. Naast de gebruikelijke rapportcijfers krijgen ze wel een beoordelingsgraad van de vreemde taal.





"Acht leraars in ons korps zullen de lessen geven. Ze hebben een diploma in hun vakgebied èn in de andere taal", zegt Verdeyen. "De normen voor CLIL liggen hoog, ze moeten een attest voorleggen van taalniveau C1 of C2, wat overeenkomt met een moedertaalspreker. De leraars zijn bezig om voor september lesmateriaal te verzamelen. Er bestaan immers geen CLIL-handboeken."





Hoe de klassen georganiseerd worden hangt af van het aantal leerlingen dat de optie CLIL kiest. "Ouders reageren al enthousiast. Ze moeten hun kind wel weten te motiveren om het te doen. Bij de inschrijvingen houden we een intakegesprek. We peilen niet naar het taalniveau van de leerling, maar naar de interesse en het doorzettingsvermogen. Het moet een weloverwogen keuze zijn, want je mag niet afhaken voor het einde van het schooljaar. Bij eerste infovergaderingen toonde één derde van toekomstige leerlingen alvast interesse."





"We starten de lessen in het eerste, derde en vijfde middelbaar, het begin van de graden waarop je een studierichting moet kiezen. Als CLIL succes heeft, breiden we in de toekomst uit naar alle leerjaren." Op zaterdag 21 april van 13 tot 17 uur wordt in beide campussen van KSD een kennismakingsdag met CLIL georganiseerd.