Leerlingen stellen eigen Mondriaan tentoon 07 juni 2018

De 'ijsjesklas' van De Bremberg opent haar tentoonstelling in CC Den Amer. "We hebben ons laten inspireren door verschillende kunstenaars", zegt juf An Aerts. De acht leerlingen gingen aan de slag met thema's die hen na aan het hart liggen, zoals dansen, de natuur en feesten. "Het hele schooljaar zijn we ermee bezig geweest. In de herfst hebben we in het Warandepark bladeren geraapt en er een compositie mee gemaakt, naar het Japanse voorbeeld van ochiba-kunst. De 'handjesklas' heeft dan weer de affiche voor de expo ontworpen." De tentoonstelling is vrij te bezoeken in Den Amer tot het einde van deze maand. (VDWT)