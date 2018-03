Leerlingen planten speelbos aan GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KRIJGT OOK NIEUW KLEUTERGEBOUW TOM VAN DE WEYER

09 maart 2018

03u05 0 Diest De leerlingen van GBS Molenstede hebben donderdag 550 boompjes geplant in hun nieuwe speelbos achter de school. Intussen worden de funderingen gelegd van een nieuw gebouw voor de kleuters. Ook daarachter komt over twee jaar een speelbos. "We gaan voor vergroening van het centrum van Molenstede. De kinderen moeten weer meer de natuur in", zegt Geert Cluckers (DDS), schepen van Onderwijs en Milieu.

"Het bosje achter de lagere school was een ondoordringbare wildernis geworden. Je kon niet eens door de struiken kijken naar het veld erachter", zegt directeur Machtelt Mertens. "We hebben de kinderen gevraagd wat ze met het bosje wilden doen. Landschapsarchitect Pepijn Verbeeck van Regionaal Landschap Noord-Hageland heeft hun wensen in een ontwerp gegoten. Het wordt een speelbos met toestellen van hout." Het perceel van 22 are is eigendom van de stad. Schepen Cluckers nam het mee op in het bosbeheerplan.





Exoten verwijderd

Werknemers van het IGO Leuven hebben de voorbije maanden de wildernis opengemaakt. De exoten, zoals sparren zijn er tussenuit gehaald. De eiken blijven staan. "In de rand komen onder andere meidoorn en lijsterbes, in het bos zelf esdoorn, linde en eik. Over tien jaar staat hier een volgroeid bos", zegt Verbeeck. De 199 leerlingen van de lagere school hebben elk een paar boompjes geplant.





"Er zijn al paden en twee open plaatsen aangelegd met houtsnippers. Met de omgezaagde bomen worden trapjes, zitbanken en speeltuigen gemaakt die in het bos komen te staan", zegt Cluckers. "IGO gaat het onderhoud van het speelbos voor zich nemen. Het speelbos zal tijdens de weekends en vakanties toegankelijk zijn voor het publiek. De stad investeert 300.000 euro in de vergroening."





De 98 kleuters van GBS hebben ook iets om naar uit te kijken. In de krokusvakantie is hun langverwachte nieuwbouw begonnen. Voor de oude lokalen wordt een volledig nieuw gebouw gezet. Er is al een gigantische put gegraven voor de funderingen. "Onder de klassen komt een polyvalente zaal, die ook een publieke functie krijgt", zegt Cluckers. "Als het nieuwe kleutergebouw af is, wordt het dak van de lagere school gerenoveerd en de klassen heringericht. Pas daarna wordt de oude kleuterschool afgebroken."





Kippen en bijen

"In de ruimte die vrijkomt gaan we een tweede speelbos aanleggen. Het sluit aan bij het veld van boer Johan Renders", zegt directeur Mertens. "Er zijn ideeën om er een bijenhotel te zetten, of misschien enkele kleine dieren te houden. We laten er dan onze schoolkippen los, die voorlopig weer even in een kooi zitten."





Over twee jaar moeten alle werkzaamheden klaar zijn. Het volledige bouwproject kost 2.405.486 euro. 70% hiervan wordt gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.