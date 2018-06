Leerlingen KSD netwerken met toekomstige werkgevers 22 juni 2018

KSD Sint-Jan organiseerde donderdag een netwerkavond voor de derde graad technische richtingen en werkgevers. "We willen een zo goed mogelijk match maken tussen beiden", zegt coördinator Ken Vanmechelen van KSD.





25 bedrijven uit de regio van Diest kwamen naar de campus Mariëndaal. "We horen van de bedrijfsleiders wat ze nodig hebben op de werkvloer. Onze leerlingen hout, metaal en lassen gaan in gesprek met mogelijke werkgevers."





In de werkhuizen stelden de klassen hun 'GIPs' voor. Een GIP is een geïntegreerde proef, een project waaraan de leerlingen doorheen het schooljaar werken, over meerdere vakken heen. Zo werd een tandem gepresenteerd en een sauna. "Er wordt ook gewerkt aan een blikjespers, een transportband en een machine om plastic over kussens te trekken. De toepassingen kunnen nadien in gebruik genomen worden door externe klanten", zegt Vanmechelen. "We lanceren onze nieuwe studierichting Elektrische installatietechnieken. Vanaf september volgend jaar stappen we ook in het proefproject 'duaal leren'. De bedoeling is dat onze leerlingen van de derde graad twee dagen per week in een bedrijf ervaring opdoen." (VDWT)