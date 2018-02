Leerlingen KSD gaan over de kop 08 februari 2018

02u24 0 Diest In de KSD Voorzienigheid gaan de leerlingen deze week over de kop in een tuimelwagen. De school doet mee aan de Verkeersweek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). "We willen de leerlingen laten nadenken over veilig gedrag in het verkeer", zegt Ken Vanmechelen, coördinator van KSD.

De Verkeersweek is ontwikkeld door de Vlaamse overheid en biedt workshops voor leerlingen van het secundair onderwijs. "In onze school concentreren we ons op de tweede graad. Het zijn de jongeren van 13 en 14 jaar die zich stilaan in hun eentje met de fiets in het verkeer wagen", zegt Vanmechelen. "Ze moeten zich dan ook bewust zijn van de gevaren op de weg."





In een bestelwagen op de speelplaats ontdekken de leerlingen waar de dode hoek zich bevindt. Met een virtual realitybril kijken ze door de ogen van een vrachtwagenchauffeur. Op de impactweegschaal kan je aflezen welke massa je gewicht krijgt bij een ongeval aan verschillende snelheden. Er is ook een quiz, als voorproefje op het theoretisch rijexamen.





Maar de spannendste workshop is de tuimelwagen. Daar ervaren leerlingen proefondervindelijk het belang van de autogordel. Ze nemen plaats in de wagen, die enkele rondjes over de kop gaat. Het is een duizelingwekkende belevenis voor de jongens van het derde jaar Basismechanica. "Sommige beweren dat ze nooit de veiligheidsgordel dragen, maar zodra ze uit de tuimelwagen klauteren, is hun mening al bijgedraaid", zegt Vanmechelen. (VDWT)