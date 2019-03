Leerlingen KSD bereiden zich voor op conferentie over Europees parlement Tom Van de Weyer

04 maart 2019

12u46 0 Diest Twaalf leerlingen van de derde graad KSD voelden in het stadhuis vijf Diestse politici aan de tand over de klimaatproblematiek. Miet Dirix (Groen), Pascale Berghmans (sp.a), Geert Cluckers (DDS), Rick Brans (Open Diest) en Renaat Rijnders (N-VA) mochten hun visie uitleggen. Met het debat bereiden de leerlingen zich voor op de MEP-conferentie (Model European Parliament).

De discussie was geanimeerd, want de klimaatmars op 14 februari toont aan dat het thema erg leeft onder jongeren. De twaalf leerlingen bereidden zich voor op de finale van MEP (Model European Parliament). Dit is een simulatiespel waarbij middelbare scholen debatteren over belangrijke kwesties en de werking van het Europees parlement nabootsen.

KSD krijgt de kans om in mei deel te nemen aan de MEP-conferentie in Nederlands Limburg. Vlaamse en Nederlandse scholen vertegenwoordigen daar een Europees land en stemmen resoluties. Enkele KSD –leerlingen deden al eens eerder mee en mogen als bekroning naar de internationale MEP-conferenties. Idris Akgönül mocht een week naar Toledo en eind maart betreedt Ward Ceuleers het politieke strijdtoneel nogmaals in Bonn.