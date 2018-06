Laureaten schrijfwedstrijd Davidsfonds ontvangen prijzen 05 juni 2018

Leen Rutten, Anouk Matheus, Laure Verhulst, Lore Rener en Félix Nibigwi Nizeyimana zijn de vijf laureaten van de schrijfwedstrijd 'Junior Journalist' van het Davidsfonds, afdeling Diest. 130 leerlingen van de derde graad van KSD Sint-Jan stuurden een tekst in met het thema 'vriendschap'. De wedstrijd geeft scholieren de kans om via de lessen Nederlands na te denken over relevante thema's en hun visie te verwoorden in een verhaal. De jury prees de teksten als knap verwoord en mooi vormgegeven. De vijf winnaars kregen elk een boekenpakket.





(VDWT)