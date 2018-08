Kweikersdag krijgt eigen biertje BROUWERS MIEL MATTHEUS EN FRANKY BUVENS MAKEN SAMEN TIENS SCHAAP VANESSA DEKEYZER

23 augustus 2018

02u25 0 Diest Op 10 oktober vindt de jaarlijkse feestdag van de Tienenaar plaats: de Kweikersdag. Ter gelegenheid hiervan en van de nieuwe wedstrijd De Lazuur liet brouwer Miel Mattheus een nieuw bier uit de vroegere Tiense Pieraerts-collectie brouwen: het Tiense Schaap. Hiervoor ging hij in zee met Franky Buvens.

"Ik ontmoette Franky tijdens de prijsuitreiking van de Handelsgids en toen is de bal meteen aan het rollen gegaan", vertelt Miel. Franky runt een zaak in wild en gevogelte, maar daarnaast is hij ook een gepassioneerd bierbrouwer. "Wat begonnen is als een hobby, is vandaag uitgegroeid tot een volwaardige brouwerij", vertelt Franky. "In 2017 behaalden onze twee bieren, Blondin en Rost, voor het eerst twee bronzen medailles op de World Beer Awards in de Belgian Style Triple en dit jaar werden ze zelfs met twee keer goud beloond."





Voor het eerst brouwt Franky nu ook een bier voor iemand anders. "En dat was toch wel een oefening. Ik had wel het recept van Miel, afkomstig uit het archief van de familie Pieraerts, maar elke brouwer heeft toch zijn eigen werkwijze. Uiteindelijk is het een blond moutbier met 6,5 alcoholpercentage geworden, gemaakt zonder extra smaakstoffen en met Belgische hop. Het heeft een droge afdronk, zodat het doet verlangen naar nog eentje meer", zegt Franky lachend.





Eenmalig brouwsel

Met een productie van 220 liter is een eenmalig brouwsel, dat te proeven zal zijn tijdens De Lazuur, de nieuwe aflossingswedstrijd met teams uit de verschillende wijken en dorpen van Tienen met als uitdaging 'schaapdragen'. "Het bier krijgt dus ook de naam 'het Tiense Schaap' mee", zegt Miel Mattheus. "De Tienenaars hebben naast 'kweikers' ook de spotnaam 'schapenkoppen'. De schapen staan bovendien afgebeeld op het Tiense wapenschild. Ik heb de toelating gekregen van de stad om dit schild op het etiket van het bier te plaatsen. Ook in Pand10 aan het station zal het bier te verkrijgen zijn, net als in de streekshop aan de Grote Markt."





De samenwerking tussen Miel en Franky gaat nog een stapje verder, want er komt ook een nieuw brouwsel van 'het bier van de dokters' of de Zoeg, een ander bier uit het assortiment van de brouwerij Pieraerts. "Het is de vierde keer dat we dit populaire bier laten brouwen en telkens hebben we hiervoor een andere brouwerij uit de provincie Vlaams-Brabant onder de arm genomen. Dit keer is Franky ermee aan de slag gegaan en hij voegde er slierten van bloemenhoning aan toe, wat de zoete pils van 5,6 procent alcohol bijzonder geslaagd maakt. Ik hoop in de toekomst ook nog eens de Pale Ale en de Blonde van de brouwerij Pieraerts uit te brengen", aldus Miel.





De opbrengst van de bieren gaat naar Circus For A Smile, een initiatief van Miel Mattheus in het verlengde van zijn engagement voor de Mediclowns. Circus for a Smile is een circusproject voor kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale en-of fysieke beperking.





"De aanvragen stromen binnen, ook vanuit de kanten van het Brusselse. We willen dan ook voldoende geld proberen te bemachtigen om zes voorstellingen per jaar te kunnen inrichten."