KVLV opent pop-upwinkel 18 mei 2018

De vrouwenvereniging KVLV opent een pop-up weggeefwinkel op woensdag 30 en donderdag 31 mei van 9.30 tot 18 uur en vrijdag 1 juni van 9.30 tot 22 uur. Mode-accessoires als hoeden, handtassen, riemen die je niet meer draagt kan je er inleveren. De spullen moeten wel nog in prima staat zijn. De pop-up is in het pand Decodomus, in de Koning Albertstraat 99. Er gaan ook workshops door, onder andere in handletteren op recyclagemateriaal. Hiervoor dien je in te schrijven via kvlv.be/weggeefwinkel (VDWT)