Kunstenares maakt portretten met verf die de lucht zuivert Elleke Van Win is eerste Belgische kunstenaar die schildert met Airlite Tom Van de Weyer

26 november 2018

16u00 0 Diest Elleke Van Win (38) gaat als eerste Belgische kunstenaar aan de slag met Airlite. Die revolutionaire verf is niet alleen milieuvriendelijk, maar zou zelfs luchtzuiverend zijn. In januari wil ze er een groot werk mee maken op de Meir in Antwerpen.

Van Win was ondernemer, werd dan grafisch ontwerper maar gaat voortaan als schilderes door het leven. Onlangs heeft ze het kunstenaarsstatuut verworven. “Deze zomer was ik bij de beste dertig van de talentenwedstrijd ‘Expo Ongezien 3’ in Antwerpen. Mijn werk ‘Freedom’ heeft daar veel aandacht getrokken. Het platform Ulele vroeg me of ik in Antwerpen een project wilde starten rond kunst en fotografie. Toen ik hierover aan het nadenken was ontdekte ik op een kunstblog de verf Airlite. Die zou een gunstige invloed hebben op de luchtkwaliteit.”

Van Win, die erg begaan is met het milieu, voelde zich aangesproken door deze bijzondere kwaliteit van het materiaal. “We hebben allemaal de mond vol over de klimaatopwarming. Politici gebruiken het onderwerp, maar wezenlijk verandert er niets. In een groot kunstwerk wil ik een signaal geven dat wij allemaal onze levensstijl moeten aanpassen. Ik wil het publiek aanspreken met vragende blikken in portretten, die ik ga schilderen in Airlite.”

Met de wonderlijke verf werd wereldwijd het kunstenproject ‘Air is Art’ opgezet, onder andere in Milaan, Sydney en Hong Kong. “Antwerpen is één van de meest vervuilde steden in ons land”, zegt Van Win. “Het wordt de eerste Belgische stad waar we de verf gebruiken. De hoeveelheid die ik zal gebruiken, brengt hetzelfde effect als een bos van 50 m².”

Het werk zal bestaan uit een vijftiental schilderijen, elk twee bij twee meter. Als basis dienden portretten in acrylverf die ze maakte van twee van haar kinderen. “Ze dragen een plastic zonneklep, wat heel vrolijk en kleurvol is. Toch kijken ze je heel ernstig aan. ‘En jij, wat ga jij doen?’, lijken ze de toeschouwer te zeggen. Hun blikken nodigen uit tot zelfreflectie. Wat kunnen wij doen om de opwarming van de aarde te stoppen?”

De schilderijen komen op de Meir in Antwerpen, aan de gevel van het nieuwe filiaal van de biologische restaurantketen The Foodmaker. Als je op een bepaald punt gaat staan, kijken alle gezichten je tegelijk aan. Onderaan de gevel komt een tekst die de toeschouwers aanspreekt.

“Eind januari hoop ik te starten. Op Ulele loopt een crowdfunding om 5.000 euro in te zamelen. Wie minstens 250 euro schenkt, wordt mee betrokken in het kunstwerk. De schenker zal ik komen fotograferen. Hij of zij moet wel meewerken aan de pose en een zonneklep opzetten.”

Van Win ontwierp alvast haar eigen label ‘Art against global warming’. Wie een bijdrage stort, krijgt een sticker. Andere kunstenaars mogen aansluiten bij haar initiatief. “Na Antwerpen zou ik graag verder werken met Airlite. Ik heb al toezegging gekregen om de muren rond het kasteel van Potuit in Gent te beschilderen. Daarna hoop ik in Brussel een werk te beginnen.” De crowdfunding loopt nog tot eind december.

Voor info en donaties: https://www.ellekevanwin.com/art-against-global-warming