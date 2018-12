KTC houdt tweede Tennis for Life VDWT

14 december 2018

18u00 0

KTC Diest organiseert voor de tweede keer de tennishappening ‘Tennis for Life’ op zaterdag 15 december vanaf 17 uur in de sportzaal Karteria in de Kluisbergstraat. Om 17 uur kan je een balletje slaan met de tennisprofs van eerste nationale. Om 18 uur wordt een tombola gehouden en is er kinderanimatie met muziek. Vanaf 19 uur is er de gin- en drankenbar met dj Rutger. Een foodtruck zorgt doorlopend voor hapjes. Meedoen kost 10 euro per persoon, inclusief twee gratis drankjes. De opbrengst gaat naar ‘Te Gek’, de vzw in Diest die psychische problemen bespreekbaar maakt.