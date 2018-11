KSD stuurt leerlingen naar digitaal Erasmusproject Tom Van de Weyer

08 november 2018

Celine Stalmans uit Schaffen en Julie Vanseer uit Tessenderlo van scholengroep KSD Diest gaan van 18 tot 24 november naar Oostenrijk voor het Erasmusproject B.SMART4EUROPE. Het doel is om leerlingen vertrouwd te maken met de Engelse taal aan de hand van smartmedia, apps en digitale technologie. Al hun voorbereidingen, uitwerkingen en presentaties verliepen dan ook via de Ipad en de apps die ze op school gebruiken. In Oostenrijk zullen Julie en Celine KSD mogen voorstellen aan scholen uit zes andere landen, een gelegenheid die hen fier maakt.