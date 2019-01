KSD houdt restaurantdag VDWT

20 januari 2019

Scholengroep KSD houdt een restaurantdag op zaterdag 9 februari in de refter van campus Voorzienigheid in de Vissersstraat, tussen 11.30 en 20 uur. Op het menu staan mosselen (17 euro), videe (12 euro), vegetarische quiche. Er is ook een ruime dessertkeuze. De opbrengst gaat naar Rikolto (Vredeseilanden). Inschrijven kan op 013 33 45 84 (kies optie secundaire school) of goededoelen@ksdiest.be.