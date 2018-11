KSD houdt oefenbedrijf bij meubelmaker Vanerum Tom Van de Weyer

08 november 2018

19u00 1 Diest Je oefenbedrijf opstarten in een echt bedrijf. De leerlingen van Kantoor en Business Support van KSD mochten het bij Vanerum, dat schoolmeubelen verkoopt. Elke donderdag palmen ze de showroom van Vanerum in, die werd ingericht en vormgegeven tot het oefenbedrijf Chateau Delissimo. De directie, boekhouders en verkopers hebben elk hun eigen hoekje.

“Voor het eerst hebben we een oefenfirma opgericht”, zegt Renilde Verboven, directielid van KSD. “We mogen meteen de kantoorruimte gebruiken van een echt bedrijf. Hier kunnen we een werkomgeving beter nabootsen dan in onze klaslokalen. Het vijfde en zesde jaar zit samen met het zevende jaar en kunnen iets van hen opsteken.”

Seppe Prouvé van het zevende jaar kijkt elke week uit om naar het virtueel werk te gaan. “We zitten dan niet op de schoolbanken, maar in onze zelf gebouwde onderneming. Ik ben verkoper van onze streekbieren, wijnen en bubbels. Ik breng ze aan de man op de virtuele beurzen in Hasselt en Brussel. Chateau Delisimo heeft relaties met oefenfirma’s van andere scholen. Zo worden de handelscontacten realistisch.”