KSD bouwt hindernissen voor toegang school Actie brengt armoede onder de aandacht Tom Van de Weyer

26 november 2018

15u18 0

De toegang tot de campus Voorzienigheid van KSD was maandagochtend gebarricadeerd met turntoestellen. De leerlingen van de eerste en tweede graad moesten zich een weg banen over het hindernissenparcours. Op het schoolplein geraken ging niet zo vlot. Niet iedereen had gepast schoeisel aan en de ochtenddauw maakte de banken ook nog eens spekglad.

“Vandaag heeft iedereen het moeilijk om op school te geraken. Met deze actie brengen we armoede onder de aandacht”, legt Sophie Tits uit, directeur van de eerste graad. “Eén op de vijf leerlingen groeit op in armoede. Naar school gaan en met alles meedoen is dan niet evident. We merken het ook in onze school, en proberen erop in te spelen. We bieden bijvoorbeeld minder meerdaagse schoolreizen aan omdat ze voor sommige ouders moeilijk te betalen zijn. We maken ook lijstjes op van welke benodigdheden je nodig hebt voor de vakken. Zo kunnen we kijken welke dingen leerlingen niet noodzakelijk hoeven te kopen. Voor onze bosklassen zoeken we logies waar je zelf kan koken.”