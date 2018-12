Kritiek op vuurwerk Putteke Winter vdt

02 december 2018

Op sociale media, vooral op de Facebookpagina van ‘Ge zè van Diest as...’, kwam er kritiek op het vuurwerk van gisteravond op het evenement Putteke Winter in het provinciedomein Halve Maan. “Dit was volledig professioneel en de toelating was in orde”, reageert burgemeester Jan Laurys (CD&V). “Met Nieuwjaar is vuurwerk verboden. Dat is het trouwens altijd volgens het politiereglement tenzij er toestemming wordt verleend. Het is dan onze verantwoordelijkheid om na te gaan of alles veilig is. Een veiligheidsplan is dan ook vereist.”