Kristien Nys is de nieuwe stadsdichter 26 januari 2018

02u32 0 Diest Kristien Nys (38) mag zich de komende twee jaar stadsdichter van Diest noemen. Ze neemt de pen over van Thomas Goyvaerts (30). "Ik was verrast dat de keuze op mij viel, want ik beschouw mezelf niet als dichter. Mijn eerste echte gedicht schreef ik pas bij mijn kandidatuur voor stadsdichter."

"Mijn partner en ik hebben zes jaar in Brussel gewoond, maar we zijn twee jaar geleden teruggekeerd naar onze Oranjestad. We wonen nu vlakbij de Demer", aldus Nys, die werkt bij het nieuwsarchief van VTM.





"Ik ging naar school bij de Zusters van Voorzienigheid. In die tijd heb ik honderden keren de 'mosterdpot' getekend, de beiaardtoren van de Sint-Sulpitiuskerk. Het is één van mijn favoriete stadsgezichten. Ik ben altijd blij als beiaardier Teun Michiels deuntjes speelt van bijvoorbeeld Burt Bacharach."





Tijdens haar Brusselse jaren begon ze met haar 'mamablog' Mademoiselle Fresita. Hierin deelt ze haar besognes als moeder van twee jonge dochters Jackie en Lucille. "Ik geef er ook tips voor uitstapjes en boeken, en deel recepten. Het zijn weliswaar geen literaire teksten, maar ik won er vorig jaar wel de 'Mom Blog Award' mee."





Haar kandidatuur voor de titel van stadsdichter was een gedicht vol woordspelingen en verwijzingen. De jury prees het als 'op en top Diests' en erg toegankelijk. "Wie niet van Diest is, zou veel namen en dingen niet begrijpen, maar ik maak nu een digitale versie met links naar informatie over de genoemde plekken." Kristien ziet haar taak met enige schroom tegemoet. "Ik heb wel veel geschreven, brieven en dagboeken, maar nooit voor een publiek. Ik zal uit mijn pijp moeten komen. Voorlezen doe ik in elk geval graag."





Genoeg inspiratie

Aan inspiratie zal het haar niet ontbreken. "Er bruist van alles op cultureel vlak in Diest. Als stadsdichter ga ik me nu verdiepen in de figuur van Filips-Willem. Dit jaar is het immers de herdenking van zijn overlijden, 400 jaar geleden."





Tijdens de overdracht van de titel stelde Goyvaerts de bundel 'Onthoudingen' voor, zijn opbrengst aan gedichten de voorbije twee jaar. "Ik weet niet of ik op het einde van mijn termijn ook zo veel gedichten zal overhouden", zegt Nys. "Van Thomas heb ik het meeste werk gelezen. Hij is een heel andere schrijver dan ik. Mogelijk zullen mijn teksten ook proza bevatten of cursiefjes."





De bundel 'Onthoudingen' van Goyvaerts is vanaf 5 februari te koop bij de dienst Toerisme voor 12 euro. De blog van de nieuwe stadsdichter is te volgen op www.mademoisellefresita.blogspot.be. (VDWT)