Kosten aan Sint-Sulpitiuskerk lopen op tot 2,5 miljoen STUDIEBUREAU BEPAALT WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD TOM VAN DE WEYER

02 februari 2018

02u28 0 Diest De stad Diest gaat op zoek naar een studiebureau voor de volgende restauratiefase van de Sint-Sulpitiuskerk. Een bestek van 250.000 euro werd hiervoor goedgekeurd door de gemeenteraad. "Dit zijn enkel maar de studiekosten. Mogelijk lopen de herstellingen op tot 2,5 miljoen", zegt Geert Cluckers (DDS), schepen van Erfgoed.

De 14de eeuwse Sint-Sulpitius- en Dyonisiuskerk heeft al drie fases van restauratie achter de rug. Tussen 1998 en 2009 werden de portaalboog, het dak van het hoofdgebouw en de daken van de zijbeuken en westelijke toren hersteld. Voor de vierde fase werden uit het beheersplan de prioriteiten naar voor gebracht. De dwarsbeuk, de kooromgang, de kapel aan de zuidkant en de ramen zijn aan de beurt.





Voor deze fase moet Diest eerst een studiebureau aanduiden. 250.000 euro is voor de procedure vrijgemaakt in het budget van 2018. "Dit zijn enkel de erelonen voor architecten", zegt Cluckers. "De kandidaat-ontwerpers sturen ons binnenkort hun offerte met wat de werken zullen kosten. We houden er rekening mee dat ze oplopen tot 2,5 miljoen."





Enkele jaren

"Het studiebureau maakt een diagnose van wat exact moet gebeuren aan de kerk. Dit duurt enkele maanden. Met de ervaring uit de vorige fases weten we dat de werken enkele jaren duren", voorspelt Bart Severi, beleidscoördinator Wonen en ondernemen.





De kerk kreunt onder ouderdomskwaaltjes. In 2016 vielen brokstukken naar beneden van de noordelijke zijkant in de Cleynaertstraat. "Gelukkig zijn er geen verdere stukken meer gevallen", zegt deken Felix Van Meerbergen. "Monumentenwacht komt twee maal per jaar inspectie doen en haalt loszittende deeltjes ijzerzandsteen weg. Binnen in de kerk hebben ze scheurmeters gehangen. De scheuren zijn enkele centimeters, maar worden niet alarmerend groter."





Glasramen

"Het ongedierte op de zolder is sterk verminderd sinds het dak in 2009 werd hersteld, al vinden muizen nog hun weg langs kieren en gaten", zegt Van Meerbergen. "Het voornaamste is dat de kapotte glasramen, die gebarsten waren bij een explosie in de Tweede Wereldoorlog, nu eindelijk eens hersteld worden."





De Vlaamse regering beslist deze zomer over een eventuele daling van de subsidies voor restauratie van 80 naar 60%. "Hopelijk wordt de beslissing niet genomen met terugwerkende kracht, want wij hebben vier dossiers lopen bij Onroerend Erfgoed", zegt Cluckers.





"Dit voorjaar roep ik een gemeenteraadscommissie bijeen over de lopende restauratiedossiers. We nodigen dan experts uit die uitleg geven over de gedane werken en de aanstaande werken aan het stadhuis, de Infirmerie, de Sint-Sulpitiuskerk en de binnenkant van de Begijnhofkerk."