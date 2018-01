Koppel veroordeeld voor weerspannig-heid 02u25 0

Een man en een vrouw, beiden 40 en uit de buurt van Namen, zijn respectievelijk veroordeeld tot 3 maanden cel en 60 uren werkstraf voor weerspannigheid. Sebastien B. en Sophie N. werden in de zomer van 2016 door een politiepatrouille aan de kant gezet in Diest omdat vijf kinderen op de achterbank van de auto geen gordel droegen. De bestuurder had bovendien geen rijbewijs. De twee waren allerminst opgezet met de controle en werkten tegen. Ook de commissaris, die ter plaatse was in burger, moest het ontgelden. De vrouw liet zich voor de ogen van de kinderen op de grond vallen en veinsde dat ze een aanval kreeg. Achteraf bleek alles komedie. Omdat B. al een rijkgevulde strafregister heeft, kreeg hij bij verstek drie maanden cel en een boete van 300 euro. De vrouw werd veroordeeld tot een werkstraf van 60 uren. (KAR)