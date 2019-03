Koop een race-eend voor een auto Tom Van de Weyer

28 maart 2019

10u53 0

Op de Grote Markt pronkt een Volvo V40 op een schavot. Het is de hoofdprijs van de tweede editie van de eendjesrace. Net als in 2016 schenkt Volvo Rutten een wagen aan de deelnemer wiens eendje als eerst over de finish dobbert, op zondag 23 juni. De tweede prijs is een elektrische fiets en de organiserende Lions Club voorziet mogelijk nog andere prijzen.

Wie met deze wagen naar huis wil, kan vanaf zondag een race-eendje kopen. Tijdens Ladies City Deluxe zijn ze voor vijf euro per stuk te koop bij verschillende handelaars en in de tent van de Lions Club. Dit jaar kan je gele, maar ook blauwe en rode eendjes kopen.

In 2016 werden 12.228 eendjes in de race op de Demer gegooid. De opbrengst gaat naar de school voor bijzonder onderwijs De Bremberg en de vzw Martine Van Camp die deze zomer een nieuw zorgcentrum bouwt in de wijk het Poelske.