Koharu is eerste sushirestaurant in Diest 11 juli 2018

'Koharu', het eerste sushirestaurant in Diest, opent eindelijk de deuren. Koharu betekent 'zonnige lente'. Zaakvoerder Bishnu Prasad Tiwari is van Nepalese afkomst. In 1998 kwam hij naar België en opende een brasserie in Boortmeerbeek. "Ik wilde nu met iets geheel nieuws beginnen. Bij collega's ging ik in de leer om sushi te maken. Diest vond ik een heel mooie locatie. Er stonden verschillende panden vrij en in de buurt is nog geen Japanse restaurant."





De opening liet twee maanden op zich wachten. "Ik vond niet meteen de juiste aannemer om te verbouwen. Bovendien is het lang zoeken om een goeie sushichef te strikken. Ze moeten tien jaar oefenen om die titel te verdienen. Uiteindelijk heb ik Subas Subedi aangenomen, die voorheen in Portugal werkte. In de zaal werken ook mijn vrouw en zoon mee."





"Onze sushi zijn met verschillende soorten verse vis: king tuna, paling, makreel, scampi's. Binnenkort zetten we inktvis op de kaart, die we masseren alvorens hij flinterdun versneden wordt. We hebben een sashimi van gemarineerde tonijn, waar de Japanners verzot op zijn. Het recept van de marinade is geheim. Behalve vis hebben we wokschotels en gimbap, dat is Koreaanse sushi met kip en rundvlees. Er zijn ook meeneemgerechten."





Koharu in de Felix Moonsstraat 2A is open van dinsdag tot zondag, van 12 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 22.00 uur. Maandag is het gesloten. (VDWT)