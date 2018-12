Kleuterschool De Notelaar houdt kerstmarkt Tom Van de Weyer

13 december 2018

Kleuterschool De Notelaar hield donderdagavond haar tweejaarlijkse kerstmarkt. De kinderen zongen kerstliedjes en genoten van de chocoladefontein, de warme soep en hotdogs. De ouders hadden buiten een jeneverbar gebouwd. In de klassen werden de werkjes getoond die tijdens een knutselavond waren gemaakt.

De Notelaar maakt deel uit van de KSD-groep en is met 14 leerlingen één van de kleinste schooltjes in de regio. “Al 100 jaar blijft deze school bewust kleinschalig en daarom is ze nog steeds populair”, zegt directeur Inge Herbots. “De samenwerking tussen de leerlingen, ouders en directie is heel nauw en dat merk je in dit gezellige avond samen.”