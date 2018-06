Kleuters spelen dagje brandweer 12 juni 2018

De tweede kleuterklas van KSD Wijngaardschool bracht een belevingsbezoek aan de brandweerkazerne van Diest. De kleuters leerden dat het takenpakket van een brandweerman wel groter is dan enkel branden blussen. "Ooit hebben we een koe uit een zwembad gered", vertelt Marc Michiels, waardoor de nieuwsgierigheid van de kinderen helemaal ontvlamde. "Hoe doèn jullie dat?" is de meest gestelde vraag. De kinderen mochten een helm opzetten en reden een rondje langs de kazerne met loeiende sirene. De rondleiding kon niet compleet zijn zonder zelf een stukje te spuiten met de slang. (VDWT)