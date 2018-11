Kleuters KSD op avontuur in Warandepark Tom Van de Weyer

16 november 2018

De tweede en derde kleuterklas van KSD Voorzienigheid ging vrijdag op sportdag in het Warandepark. Het werd een avontuurlijke zoektocht, waarbij ze in bomen konden klauteren en onderweg creatieve opdrachtjes moesten uitvoeren. De ‘bosjuffen’ Lieve Everaert en Caro Nijs hadden maanden voorbereiding gestopt in het parcours. Naast de juffen gingen 55 ouders, grootouders, ooms en tantes van de kinderen mee het bos in. “Met deze dag stimuleren we onze kinderen om nog meer te bewegen en op ontdekking te gaan in de natuur”, zegt directeur Christine Vaneylen. “De Warande is een prachtige locatie hiervoor. Ze zijn met hun loopfietsjes hierheen gekomen, om hen vaardig te maken in het verkeer.” De dag werd afgesloten met een picknick in het park.